الجزيرة يهزم "العنابي" ويقترب من نصف نهائي الكأس

حقق فريق الجزيرة فوزاً مهماً وصعباً على ضيفه الوحدة بهدفين لهدف في ديربي أبوظبي الذي أقيم مساء اليوم ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم.

ووضع عمر تراوري فريقه الجزيرة في المقدمة في الدقيقة 25، وعزز زميله علي مبخوت بالهدف الثاني من علامة الجزاء "38"، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد، السوري عمر خريبين "41". وبالفوز حافظ الجزيرة على سجله ناصعاً في المواجهات التاريخية أمام الوحدة في مسابقة الكأس، وذلك للمباراة 11 التي جمعت فيما بينهما، فاز "8 وتعادل 3"، وسجّل 23 هدفاً مقابل 8 أهداف للوحدة.