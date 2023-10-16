«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» بطلاً لـ «تحدي الجوجيتسو»

اختتمت أمس منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في المجمّع الرياضي بجامعة الإمارات بمدينة العين، وسط حضورٍ جماهيري كبير.

وفي ختام منافسات اليوم الثالث للبطولة، حصد الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، وحل نادي الجزيرة في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى نادي العين.

وأكّد الأمين العام للاتحاد فهد علي الشامسي أن مهرجان التحدي حقّق نجاحاً مبهراً يضاف إلى إنجازات مشروع الجوجيتسو الإماراتي، لاسيما على صعيد الكشف عن المواهب الواعدة، وتعزيز انتشار الرياضة ومضاعفة أعداد ممارسي اللعبة وخصوصاً من أبناء وبنات الدولة.

ولفت إلى أن المهرجان في جولاته الأربع الموسم الجاري نجح في استقطاب آلاف اللاعبين واللاعبات معظمهم من الجيل الجديد ما يعد من أبرز المكاسب الاستراتيجية للاتحاد وركّزت فعالياته المصاحبة، على إشراك الأسر والعائلات في أنشطة مجتمعية هادفة، ليرسخ مكانته أحد أبرز الفعاليات الرياضية والعائلية على مستوى الدولة. وأضاف الشامسي: «تعتبر بطولة التحدي للجوجيتسو واحدة من أكثر البطولات المحلية أهمية ضمن الموسم الرياضي لتركيزها على الجيل الصاعد وتحفيزه على خوض غمار المنافسات بروح التحدي والإصرار».