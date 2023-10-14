موافقة

ذكرت صحيفة «إنفو بي» البيروفية، أن نادي يونيفرستاريو، وافق على انضمام اللاعب ألكسندر سكر إلى منتخب لبنان، ليخوض مع الفريق مباراته الودّية أمام منتخب الإمارات في 17 الجاري. وأشارت الصحيفة إلى أنها المباراة الأولى التي سيخوضها مع منتخب «الأرز»، بعدما استعاد الجنسية اللبنانية خلال الفترة الماضية.

قيد

علمت «الإمارات اليوم» بتوجّه أحد الأندية الكبيرة في لعبة جماعية، قيد لاعب أجنبي في فئة المقيم، على الرغم من مشاركة اللاعب ذاته في الموسم الماضي كمحترف أجنبي لدى فريق منافس.

مدرب

تمسكت أسرة مدرب أجنبي يعمل في أحد الأندية خارج أبوظبي، بالبقاء داخل العاصمة، وعدم الانتقال للعيش معه في الإمارة التي يتولى تدريب أحد أنديتها، بسبب ارتباط اثنين من أبنائه بالدراسة في أبوظبي.

تغير

هدأت موجة غضب جماهيري تجاه مدرب أجنبي في أحد أندية المحترفين تعرّض لها مع بداية الموسم، بعد أن قاد هذا المدرب فريقه إلى تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية من بطولة الدوري. وتغيرت نغمة الجماهير من المطالبة برحيله إلى تقديم الدعم له، لمواصلة النتائج الإيجابية.

وقت بديل

استغرب جمهور نادٍ في الدرجة الأولى، إضافة حكم المباراة، 13 دقيقة وقتاً بدل ضائع في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، مؤكداً أن الشوط الثاني خلا من التوقفات الضرورية إلا في حالات بسيطة.

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