رمسـة مـلاعب

فييرا

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن اللاعب جوناثان فييرا، اتفق مع لاس بالماس على الرحيل عن صفوفه، مشيرة إلى أن اللاعب الإسباني مرشح للانضمام إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين في صفقة انتقال حر.

مفاوضات

كشف مسؤول إداري في أحد أندية المحترفين لمقربين منه، أن النادي جدد مفاوضاته مع حارس مرمى في نادٍ منافس، من أجل ضمه إلى صفوفه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، في حال تم الاتفاق مع ناديه الذي يرتبط معه بعقد ما يزال مستمراً.

قرعة

اعتبر لاعب دولي سابق في أحد أندية المحترفين، أن سبب تعرّض فريقه لنتائج غير مرضية في الموسم الحالي من الدوري، يعود إلى القرعة التي وضعته أمام فرق قوية تنافس على اللقب في الجولات الأولى، واعداً بتحقيق الفوز في المباريات المقبلة.