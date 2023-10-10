مدرب تمبروولفز: أبوظبي منحتنا تجربة استثنائية قبل الموسم الجديد لـ«NBA»

أكد مدرب فريق مينيسوتا تمبروولفز الأميركي لكرة السلة، كريس فينش، أن الأجواء الإيجابية، والحضور الجماهيري في «الاتحاد آرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، أسهما في فوز فريقه على دالاس مافريكس في المباراتين التمهيديتين لدوري السلة الأميركي.

كان «الاتحاد آرينا» قد استضاف المباراتين، وفاز فيهما مينيسوتا تبمروولفز 111-99 و104-96 على الترتيب.

وأوضح فينش: «منحتنا أبوظبي تجارب لا مثيل لها داخل الملعب وخارجه بخوض المباراتين التمهيديتين، وسط الجماهير الشغوفة باللعبة.. تجربة استثنائية للغاية.. أشكر جميع المساهمين في نجاح الفعالية، بدءاً من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية وأبوظبي، ووصولاً إلى الجمهور، ونأمل في زيارة أبوظبي مجدداً».

وتقام المنافسات التمهيدية لكرة السلة الأميركية في أبوظبي، بموجب شراكة لسنوات بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبتقديم من شركة القابضة.

من جهته، قال مدرب فريق دالاس مافريكس، جيسون كيد: «تمتاز الإمارات بجمالها الفريد، ومن الرائع خوض المباريات التمهيدية في أبوظبي، لأنها وجهة مميزة، قضينا فيها أوقاتاً رائعة».

• المنافسات التمهيدية لدوري السلة الأميركي تقام في أبوظبي.