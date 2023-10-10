رمسـة مـلاعب

توصية

كشف مسؤول إداري بأحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه أنه قدّم توصية لإدارة النادي لتمديد عقد حارس مرمى صاعد بالنادي لأطول فترة ممكنة، خشية انتقاله إلى نادٍ منافس، بعد تلقيه عرضاً مغرياً.

تصوير

منع أفراد من شركة الأمن المُكلفة تأمين مباريات دوري المحترفين مجموعة من الصبية، كانوا يرغبون في التقاط صور تذكارية مع أحد النجوم الدوليين السابقين، على الرغم من ترحيب اللاعب في البداية بذلك، إلا أن أفراد الأمن أصروا على رفض التجمعات في ساحة الملعب الذي استضاف المباراة.

الجساسي

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري المحترفين دخل في مفاوضات مع اللاعب عمران الجساسي، للتعاقد معه قبل غلق باب القيد لصفقات الانتقال الحر، بعدما تلقى عرضين من ناديين في أبوظبي، إذ لا يرتبط اللاعب بعقد مع أي فريق منذ انتهاء تعاقده مع النصر في الصيف الماضي.