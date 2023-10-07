آدم سيلفر: أبوظبي ترسخ مكانتها وجهة رائدة لكرة السلة في الشرق الأوسط

أكد آدم سيلفر، مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية؛ ونائبه مارك تاتوم في مؤتمر صحافي سعادتهم بإقامة مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي، وقال سيلفر إن "أبوظبي ترسخ مكانتها وجهة رائدة لكرة السلة في الشرق الأوسط". وأقيمت في "الاتحاد أرينا" الخميس الماضي مباراة أولى بين فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز. وأعرب سيلفر وتاتوم عن سعادتهم بإقامة مباريات الدوري في أبوظبي، قائلين إنها عززت مكانتها بصفتها مركزاً رائداً لكرة السلة في المنطقة، مشيرين إلى الاهتمام المتنامي لدى اللاعبين لاستكشاف الثقافة المحلية.

كما قال سيلفر: "يستمتع اللاعبون بالسفر ويشاركون تجاربهم مع زملائهم في الفريق، حيث تحظى كرة السلة باهتمام متزايد لدى سكان المنطقة ما يوفر فرصة لتعزيز شعبيتها في المستقبل. كما تمنحنا المباريات التمهيدية قبل بداية الموسم فرصة تعلم خبرات جديدة ولا سيما في سوق جديدة مثل الخليج العربي، حيث نشارك هذه الخبرات مع شركائنا حتى يكون للجميع نصيبه من الفائدة. ولاحظت بنفسي التطور الكبير في التحضيرات لهذا العام، وأعتقد أن فعالية هذا العام أكبر وأضخم مما شهدناه العام الماضي".