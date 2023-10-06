مذكرة تفاهم بين «زايد العليا» و«أبوظبي لألعاب المضرب»

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بهدف دعم وتطوير خدمات أصحاب الهمم وتعزيز مشاركاتهم الرياضية، حيث يتم التعاون والعمل المشترك من خلال إدراج ألعاب المضرب ضمن جدول المنافسات الرياضية على مستوى المؤسسة، وتشجيع منتسبيها على ممارسة اللعبة، وتقديم التسهيلات كافة التي يحتاجها النادي لاستخدام المرافق الرياضية المتاحة لتدريبهم ولإقامة البطولات الرياضية المحلية والدولية.

ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا، عبدالله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن نادي أبوظبي لألعاب المضرب، الدكتور حمد المحياس رئيس مجلس الإدارة، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين في مقر المؤسسة.