كلباء يحافظ على نغمة الفوز ويصل إلى النقطة الـ 7
حافظ فريق كلباء على نغمة الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي الذي جاء على حساب حتا 2-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد اتحاد كلباء ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، ليرفع بذلك رصيده إلى 7 نقاط، بينما واصل "الاعصار" سلسلة نتائجه السلبية وتكبد الخسارة الخامسة على التوالي ليواصل الاحتفاظ بالمركز الأخير بدون نقاط.
وقص السلوفيني اندريس فومبيرجر برأسه شريط أهداف اللقاء لصالح أصحاب الارض في د 22، وأضاف زميله البرازيلي دانيل بيسا الهدف الثاني في د 1+45 من علامة الجزاء، بينما سجل أيمن رشوق هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 58 بكرة مقصية جانبية وبشكل رائع لكنها لم تكن كافية لقيادة الفريق لتحقيق انتصاره الأول.
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