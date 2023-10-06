3 ميداليات جديدة لأبطال الجوجيتسو في الألعاب الآسيوية

واصل أبطال منتخب الجوجيتسو حصد الميداليات في الألعاب الاسيوية لليوم الثاني على التوالي، حيث نجحوا في رفع رصيد الوفد إلى 7 ميداليات بعد الفوز بذهبية وبرونزيتين عن طريق البطلة أسماء الحوسني (ذهبية) وزن 52 كجم للسيدات، و شمسة العامري (برونزية) وزن 57 كجم للسيدات، ومهدي العولقي ( برونزية) وزن 77 كجم للرجال.

وعاشت بعثة منتخب الجوجيتسو اليوم لحظات تاريخية مع عزف السلام الوطني للدولة على منصة التتويج لليوم الثاني على التوالي والذي رافقه رفع علم الدولة في صالة لينبو شيوشان بمدينة هانجتشو التي استضافت المنافسات، كما احتفلت البعثة مع البطلة أسماء الحوسني بالذهبية الأولى للإمارات في التاريخ بالألعاب القتالية النسائية.

وحضر مراسم التتويج محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، رئيس بعثة الجوجيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، واليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي.