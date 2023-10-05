رمسـة مـلاعب

رحيل

كشف لاعب صاعد لمقربين منه عن رغبته في الرحيل والانتقال إلى نادٍ منافس، بداعي تجاهل المدرب له، وعدم منحه فرصة اللعب ضمن التشكيلة الأساسية وجلوسه على دكة البدلاء لفترات طويلة في دوري المحترفين، ما يؤثر بصورة سلبية في مستواه الفني.

مدرب

يتجه مدرب في لعبة جماعية للتواصل مع إدارة ناديه، بهدف تغيير العقد وجعله يقتصر على موسم واحد بدلاً من موسمين، في ظل عدم وجود العوامل المساعدة على استكمال مشروعه مع الفريق.

جمهور

قرر عدد من قيادات جمهور أحد أندية دوري المحترفين مقاطعة مباريات الفريق في الفترة المقبلة، بعدما تدخلت إدارة النادي في بعض الأمور الخاصة بالمشجعين، ما أسهم في قرار بعض القيادات بعدم حضور المباريات حتى تتراجع الإدارة عن مطالبها.