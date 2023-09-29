قرار

توقّع مراقبون صدور قرار من اتحاد لعبة جماعية بشأن إمكانية تجديد عقد مدرب لمنتخب يتبع للاتحاد المعني من عدمه في الفترة المقبلة، علماً أن هذا المدرب تعرّض في فترة سابقة لانتقادات حادة.

أوليفيرا

قالت صحيفة «فوتبول باهيانو» البرازيلية إن لاعب الوصل السابق، أوليفيرا، قد يغادر فريقه الحالي كروزيرو بسبب تواضع مستواه منذ انتقاله من الوصل في يناير الماضي، مشيرة إلى أنه يخشى الخروج من منزله خوفاً من تجاوزات الجمهور ضده بسبب مردوده مع الفريق.

انتقال

قال لاعب محترف التحق أخيراً بناديه الجديد إنه سيطلب الانتقال إلى نادٍ آخر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذا لم يحظَ بفرصة اللعب أساسياً، واستمر على دكة الاحتياط، مؤكداً أن ذلك سيفقده فرصة اللعب للمنتخب.