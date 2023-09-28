رمسـة مـلاعب

فشل

ذكرت صحيفة «إم دي زد» الأرجنتينية، أن المفاوضات التي جرت بين اللاعب بابو غوميز وأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، المهتم باللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 مع «التانغو»، في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع إشبيلية الإسباني، فشلت، ليصبح اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً من دون نادٍ.

لياقة

أكد لاعب في أحد فرق دوري الخليج العربي، أن سبب سوء نتائج الفريق في بطولة الدوري يرجع إلى ضعف فترة الإعداد، وعدم وجود مدرب لياقة بدنية، وهو ما تسبب في ضرر كبير على المستوى البدني للاعبين.

انتخابات

بدأ عضو سابق في مجلس إدارة اتحاد لعبة فردية التحرك من الآن، لبحث العودة من جديد إلى مجلس الإدارة في الانتخابات المقبلة التي ستقام بعد عام تقريباً، رغم المشكلات الكثيرة الذي حدثت معه خلال فترة وجوده في المجلس.