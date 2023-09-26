حرج

تعرض مذيع في إحدى القنوات الرياضية لحرج بالغ عندما رفض عدداً من نجوم الفريق إجراء مقابلات معه عقب انتهاء مباراتهم، على الرغم من تحقيقهم الفوز بتلك المباراة، ما دفع المذيع إلى الاستعانة بلاعب صاعد لإجراء المقابلة معه بدلاً من هؤلاء النجوم.

انتقاد

انتقد منتسبون للجنة مهمة تتبع لاتحاد لعبة جماعية ما وصفوه بالطريقة غير المناسبة التي يدير بها مسؤول إداري أجنبي اللجنة، مطالبين بتغييره وتصحيح الأوضاع داخل هذه اللجنة قبل فوات الأوان على حد وصفهم.

سؤال

أبدى لاعب في أحد أندية دوري المحترفين امتعاضه من عدم مشاركته أساسياً، جاء ذلك رداً على سؤال أحد المصورين أثناء إجراء اللاعب عمليات الإحماء في الشوط الثاني، مشيراً إلى أنه يستغرب قرار المدرب بعدم إشراكه منذ بداية اللقاء.