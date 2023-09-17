العامري يؤمّن مستقبل حراسة الجزيرة بعد خصيف

حقق فريق الجزيرة مكاسب عدة، عقب فوزه على بني ياس في إياب الدور الأول من كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) بركلات الترجيح 3-صفر، بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بهدفين لكل منهما، ليضرب «فخر أبوظبي» موعداً من العيار الثقيل مع منافسه التقليدي الوحدة في «ديربي أبوظبي» في ربع النهائي.

وإلى جانب مواصلة الجزيرة مشواره في البطولة، يعد حارس المرمى عبدالرحمن العامري، أبرز مكاسب الفريق خلال المباراة، بعدما تألق بشكل لافت في ركلات الترجيح، وتصدى لركلتين كانتا سبباً مباشراً في تأهل الفريق إلى دور الثمانية.

وبعث العامري (25 عاماً) رسالة اطمئنان إلى شركة الكرة في الجزيرة حول مستقبل حراسة المرمى في النادي، خصوصاً أن «فخر أبوظبي» يعمل على تجهيز حارس مرمى يستعد لخلافة المخضرم علي خصيف الذي أكمل عامه الـ36 في يونيو الماضي.

ويخوض عبدالرحمن العامري موسمه السادس مع الفريق الأول لكرة القدم، إذ لعب 16 مباراة بدوري المحترفين، و15 مواجهة في كأس الرابطة، وكان الموسم قبل الماضي الأفضل له بعد أن خاض فيه ثماني مباريات، ومع كل مشاركة نجح في تقديم نفسه بشكل جيد للجماهير وتألق في حماية المرمى، مقدماً مستويات تجعله أهلاً للمشاركة الأساسية.

ويحظى العامري بدعم كبير من مدرب حراس الجزيرة، وحارس أرسنال السابق، مانويل ألمونيا، الذي أسهم خلال السنوات الماضية في تأهيله وتحضيره حتى وصل إلى كامل الجاهزية، وأعلن ألمونيا من قبل ثقته بلاعبه وقدراته الفنية، وعلى أنه سيكون من أبرز حراس الكرة الإماراتية في السنوات المقبلة.

من جهته، أشاد مدرب الجزيرة، الهولندي فرانك دي بور، بمستوى عبدالرحمن العامري، وقال في مؤتمر صحافي: «كان لدي ثقة عقب الوصول إلى الركلات الترجيحية، بأننا لدينا فرصة كبيرة للفوز، خصوصاً أننا نمتلك لاعبين جيدين في الضربات الترجيحية، كذلك العامري حارس مرمى جيد، وأنا سعيد من أجله لتصديه لركلتي ترجيح».

• العامري يحظى بدعم كبير من مدربه حارس أرسنال السابق مانويل ألمونيا.