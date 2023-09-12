جوتا

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين أبدى رغبته في استعارة البرتغالي فيليبي جوتا من الاتحاد السعودي، بعدما خرج من حسابات «النمور»، إذ يواجه النادي منافسة قوية من فنربخشة التركي الذي تقدم بعرض رسمي لكسب خدمات الدولي البرتغالي.

تدريب

رفض مدرب مواطن فكرة تدريب أندية الدرجة الأولى بعد انطلاق الموسم في حال عدم نجاح أي من المدربين في هذه الأندية في تحقيق النتائج الإيجابية واحتمال تعرضهم للإقالة مبكراً، متمنياً لهم التوفيق في الموسم الجديد.

صفقة

كشف مسؤول إداري في أحد أندية دوري المحترفين أن الصفقة الخاصة بضم اللاعب الأجنبي إلى صفوف الفريق تمت بمبلغ مالي معقول، مقارنة بمستوى اللاعب والخبرة الكبيرة التي اكتسبها خلال مشواره في الملاعب.