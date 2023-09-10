إعلام

استغرب متابعون لاتحاد رياضة فردية اقتصار نشر أخبار المشاركات والمنافسات فقط في حالات الفوز، وما عدا ذلك في حالات الخسارة أو غياب النتائج الإيجابية لا يتم نشر أي شيء.

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استغرب لاعب دولي سابق يلعب في أحد أندية المحترفين من استبعاد المدرب له في كل مباراة يخوضها الفريق منذ بدء الموسم، على الرغم من أنه لا يشكو من شيء وجاهز للعب.

استفسار

استفسر أحد أندية المحترفين من فريق منافس عن إمكانية استعارة لاعب مقيم خلال فترة الانتقالات الحالية، ولكن مدرب الفريق أبدى تمسكه باستمرار اللاعب، بسبب عدم وجود بدائل في مركزه.