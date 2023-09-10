سوبيس: لست نادماً على تضحيتي بمنتخب البرازيل للانتقال إلى الجزيرة

أكد اللاعب البرازيلي المعتزل رفائيل سوبيس أنه لا يشعر بالندم على خطوة انتقاله إلى الجزيرة في 2010 ما أسهم في تضحيته بالبقاء في قائمة منتخب البرازيل.

وقال سوبيس لشبكة «إي إس بي إن» إنه يرتبط بذكريات جميلة جداً مع «فخر أبوظبي»، مشدداً على أنه سعيد بهذه التجربة ضمن مسيرته مع كرة القدم.

وأضاف: «أتذكر تفاصيل عرض الجزيرة للتعاقد معي، إذ كنت أشارك مع المنتخب البرازيلي في أولمبياد بكين 2008، والأحداث تطورت بشكل سريع ووافقت دون تردد على الانتقال إلى الإمارات».

وتابع: «خسارة البرازيل أمام الأرجنتين في نصف النهائي كانت صدمة قوية بالنسبة لي في المنتخب الذي كان يضم في ذلك الوقت النجم رونالدينيو إذ لم أتمالك نفسي وانهرت بالبكاء بسبب ضياع حلم الحصول على الميدالية الذهبية بينما في الوقت الذي نستعد فيه لمواجهة بلجيكا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع تلقيت عرضاً من الجزيرة».

وواصل: «النادي الإماراتي تعاقد مع المدرب أبل براغا في ذلك الوقت، ورأيت أنني معجب بهذه الخطوة رغم صغر سني في ذلك الوقت إذ كنت أبلغ من العمر 23 عاماً وكان من المعتاد أن ينتقل اللاعبين الذين قاربوا على انتهاء مسيرتهم إلى خارج كل من أوروبا والبرازيل».

وأكمل: «المفاوضات تمت بشكل جيد ووافق ريال بيتيس على انتقالي إلى الجزيرة، ولقد كانت تجربة جميلة جداً، حيث وُلد ابني هناك ولدي ذكريات رائعة والعديد من الصداقات حتى الآن في هذا البلد الجميل».

يذكر أن سوبيس انتقل إلى الجزيرة 2008 قادماً من ريال بيتيس مقابل 10.5 ملايين يورو في إحدى أبرز صفقات دوري المحترفين عبر تاريخه، ولكنه لم يحقق نجاحاً كبيراً مع «فخر أبوظبي» وتمت إعارته إلى إنترناسيونال في 2010 مقابل 980 ألف يورو، وفي 2011 انتقل إلى فلومينينسي على سبيل الإعارة مقابل 270 ألف يورو، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى النادي نفسه في 2012 مقابل 3.5 ملايين يورو.

ولعب سوبيس طوال مسيرته ثماني مباريات مع منتخب البرازيل بينما انضم في آخر تجاربه إلى كروزيرو قبل أن يعلن اعتزاله في 2022.

رفائيل سوبيس:

«وُلد ابني في الإمارات ولدي ذكريات رائعة والعديد من الصداقات حتى الآن في هذا البلد الجميل».