خيري: تغيير المدرب فُرض على حتا.. وماركوف خانه التعبير

أيد حارس مرمى حتا، سالم خيري، قرار إدارة النادي بإنهاء خدمات المدرب الصربي، زيلكو ماركوف، والتعاقد مع الإيطالي فابيو فيفياني.

وعين نادي حتا مدرب كلباء والفجيرة السابق الإيطالي فابيو فيفياني، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ عقد المدرب الصربي زيلكو ماركوف، بالتراضي لسوء نتائج الإعصار في المباريات الثلاث التي ظهر فيها الفريق الحتاوي في دوري أدنوك للمحترفين، إذ تعرض لخسارتين في أول جولتين (أمام خورفكان 1-2 والعين 0-2)، وخسارة كبيرة (7-صفر) أمام الوصل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال خيري لـ«الإمارات اليوم»، «نحن كلاعبين بشكل عام، وأنا شخصياً نؤيد جميع القرارات التي تصدر عن الإدارة لدعم الفريق الأول وتصحيح مساره في دوري أدنوك للمحترفين، سواء كانت تلك القرارات تتعلق بالكادر الفني أو باللاعبين، وفي الحقيقة فإن التغيير قد فُرض على نادي حتا في هذا التوقيت المُبكر من عمر الدوري، خصوصاً بعد النتائج السلبية للفريق في أول مباراتين له بالدوري والخسارة الكبيرة من الوصل، فضلاً عن التصريحات الحادة التي خرجت من ماركوف بعد آخر مباراتين».

ونفى حارس حتا أن يكون اللاعبون قد تأثروا سلباً بالتصريحات التي خرجت من المدرب الصربي بعد الخسارة من العين، وأثرت على ظهورهم في مباراة الوصل.

وأضاف: «في البداية تعاملنا مع تصريحات المدرب السابق على أنها نوع من التحفيز للاعبين للمباريات المقبلة، لذلك تعاملنا داخل غرفة الملابس مع التصريحات بشيء من حُسن النية، ولكن بعد ذلك صرح المدرب بعبارات ضد اللاعبين، وأقول بأنه قد خانه التعبير بشأنها وفي النهاية حدث التغيير الذي أعطى اللاعبين حافزاً ودافعاً معنوياً كبيراً للعب مباريات الدوري بعد استئنافها، إذ أصبحنا مطالبين بتغيير الصورة والبدء في تحقيق نتائج إيجابية تساعد الفريق على تحقيق هدفه في البقاء بالدوري».

وحول ترشيحات بعض المحللين بتوقعهم هبوط حتا للهواة في الموسم المقبل،

قال سالم خيري: إنه «من المبكر جداً الحديث عن صراع الهبوط والبقاء بعد جولتين فقط، فنادي حتا ليس الوحيد الذي حقق نتائج سلبية في أول جولتين بالدوري، هناك أندية عدة حققت النتائج

ذاتها، وأعتقد أن نتيجة مباراة حتا الأولى ضد خورفكان كان من المُمكن أن تُغير من أشياء كثيرة داخل النادي، فقد كنا قريبين من الفوز وخسرنا بصورة غريبة، لكن الإعصار أثبت أنه يملك إمكانات جيدة، والخسارة من العين والوصل رغم أنهما من الفرق الكبيرة كانت لظروف خارجة عن إرادة الجميع، وأنا أثق بأن حتا سيبقى في دوري المحترفين وفي مراكز جيدة بجدول الدوري، وما نحتاج إليه فقط، المزيد من الانسجام واستعادة الثقة وهذا ما سيتحقق في قادم الأيام».