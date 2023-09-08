علي خصيف: لاعبو المنتخب في أفضل حال بدنياً

أشاد علي خصيف، حارس مرمى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وأحد عناصر الخبرة في صفوفه، بأجواء المعسكر التدريبي الحالي، الذي يقيمه «الأبيض» في العاصمة الكرواتية زغرب، استعداداً لخوض منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، التي ستنطلق 16 نوفمبر المقبل، حين يستضيف منتخبنا الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين منتخبي نيبال ولاوس، والتي ستلعب يومي 12 و17 أكتوبر المقبل.

وقال خصيف في تصرحات صحافية: «إن ما يقوم به الجهاز الفني من عمل كبير في تجهيز اللاعبين من كل النواحي الفنية والبدنية، وكذلك النفسية»، مشيداً كذلك بعطاء زملائه اللاعبين في التدريبات، والتزامهم التام بالبرنامج، وتعاونهم مع أعضاء الجهازين الفني والإداري.

وأكمل: «إن (الأبيض) سيكون جاهزاً للتصفيات، خصوصاً مع خوض اللاعبين لعدد من مباريات دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي والمباريات الدولية الودية، التي ستقام في فترة تجمعات المنتخب المقبلة، وبالتالي ستكون الحالة البدنية في أفضل حال»، مؤكداً أن مجموعة منتخبنا في التصفيات متوازنة، رافضاً التقليل من أي منتخب مهما كان تصنيفه، داعياً إلى تقديم أفضل أداء من أجل تحقيق النتائج المطلوبة التي تؤهل إلى الدور الثالث من التصفيات. ويستعد منتخبنا لمواجهة نظيره منتخب كوستاريكا، الثلاثاء المقبل، في مباراة دولية ودية تقام في زغرب، ضمن المعسكر التدريبي.

ووفق بيان صادر من اتحاد كرة القدم، فإن منتخبنا يؤدي تدريباته اليومية مكتمل الصفوف، تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد، وتشهد الوحدات التدريبية، التي تقام على فترتين صباحية ومسائية، سواء في صالة الجيم أو الملعب، حماساً كبيراً بين اللاعبين الذين يرغبون في الاستفادة القصوى من فترة المعسكر، للوصول وبشكل تدريجي إلى الجاهزية الكاملة لخوض المنافسات.

وقال البيان: «إن باولو بينتو يعول على مواجهة كوستاريكا الودية الكثير، كونها الأولى للمنتخب تحت قيادته الفنية، حيث يسعى إلى تطبيق أفكاره وخططه الفنية التي حرص على إيصالها للاعبين خلال الحصص التدريبية، التي أقيمت في معسكر النمسا الشهر الماضي، أو المعسكر الحالي».