مدرب

قال مقربون إن أمام مدرب أجنبي يتبع لاتحاد لعبة جماعية فرصة أخيرة لإثبات جدارته بتدريب منتخب يتبع للاتحاد المعني، بعدما كان هذا المدرب قد تعرض لانتقادات سابقة بسبب النتائج السلبية للمنتخب الذي يتولى تدريبه.

تعاقد

قال مدرب معروف بنتائجه المتميزة في المواسم الماضية، إنه يتوقع أن تتعاقد معه أحد الأندية التي تنافس على التأهل لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أول ثلاث جولات من البطولة، مشيراً إلى أنه تلقى إشعاراً من أحد الأندية.

رومارينيو

علمت «الإمارات اليوم» أن البرازيلي رومارينيو دخل حسابات أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين للتعاقد معه قبل غلق باب القيد، خصوصاً مع اقترابه من الرحيل من اتحاد جدة، ولكن سيواجه منافسة قوية من نادٍ يلعب في دوري روشن السعودي على كسب خدمات لاعب الجزيرة السابق.