"يوم الاحتفاء بمشجعي "NBA" في أبوظبي يقام 6 أكتوبر المقبل

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية عن توسيع جدول فعاليات الجمهور المقامة على هامش مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2023 المُقدّمة من شركة "القابضة"، والتي تشهد مواجهتين مرتقبتين بين فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز يومي 5 أكتوبر و7 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتستضيف الاتحاد أرينا النسخة الأولى من "يوم الاحتفاء بمشجعي "NBA" في أبوظبي" يوم 6 أكتوبر من 4:30 مساءً، والذي يحتضن برنامجاً حافلاً بالتجارب الرائعة يتوجها الظهور المميز لعدد من أبرز لاعبي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز إلى جانب أساطير كرة السلة الأمريكية، كريم عبدالجبار، المشارك في 19 من مباريات كل النجوم والفائز بلقب الدوري في ست مناسبات؛ وكيني سميث، حامل لقب مرتين.

وتتضمن تجارب هذا الحدث تحدي المهارات ومسابقة الرميات الثلاثية بمشاركة نجوم دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز، إلى جانب عروض من فريق مافريكس الترفيهي وفريق تمبروولفز دانك الاستعراضي بحضور تميمتي الفريقين، ومسابقة "سلام دانك" بمشاركة نخبة من أبرز النجوم المحترفين في هذا المجال.