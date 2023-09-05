انطلاق الدورة التدريبية لحكمات كرة القدم

انطلقت مساء أمس الدورة التدريبية لحكمات كرة القدم، والتي تُنظمها لجنة الحكام في مقر اتحاد الكرة بدبي، من 4 إلى 7 سبتمبر بمشاركة 19 حكمة.

وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج الفني لإدارة الحكام، وذلك تحضيراً لانطلاق مسابقات المراحل السنية ومسابقات كرة القدم النسائية للموسم الرياضي الحالي.

وتتضمن محاور الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية، والتي تشمل اختبارات في قانون كرة القدم وحالات الفيديو، بالإضافة لتحركات الحكمات المساعدات خلال مباريات سيتم تنظيمها على ملاعب اتحاد الكرة بالاستعانة بلاعبين هواة.