برازيلي

قال مدرب لنادٍ في الدرجة الأولى إنه يعاني عدم تحدث لاعب أجنبي بارز لديه اللغة الإنجليزية، ما يصعب عليه فهم تعليماته الفنية بشكل كامل، مبيناً أنه يمتلك قدرات فنية مميزة ويلعب بشكل جيد.

بيدرو

علمت «الإمارات اليوم» أن المهاجم البرازيلي جواو بيدرو تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري السعودي للانتقال إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ يرتبط رحيله بموافقة المدرب الجنوب إفريقي موسيماني.

استياء

يشعر أحد مدربي أندية المحترفين بحالة من الاستياء عبّر عنها لمقربين منه، جراء التدخلات المستمرة لأعضاء من شركة الكرة في عمله، ومساءلته بشكل دائم عن خطة المباريات وعدم مشاركة بعض اللاعبين.