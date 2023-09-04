الكتبي: الجواد «مونتريزر» كان عند حسن الظن في مونديال القدرة

أعرب الفارس راشد أحمد صغير الكتبي، المتوج بالميدالية الذهبية في مونديال الشباب والناشئين لسباقات الخيول للقدرة، الذي أقيم أول من أمس في قرية القدرة بمدينة كاستيلسجرات الفرنسية، عن فخره واعتزازه بإهداء الإمارات اللقب العالمي والحفاظ على تفوق فرسان الدولة في هذه البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

وقال الكتبي عقب حفل التتويج إن السباق لم يكن سهلاً، وشهد تنافساً قوياً في مختلف المراحل، مشيداً بالجواد «إيدي دي مونتريزر» الذي كان عند حسن الظن به، كما أشاد بالمدرب محمد السبوسي الذي كان لتوجيهاته الأثر الفعال في تحقيق الفوز.

وأحرز الكتبي الميدالية الذهبية إلى جانب راشد محمد عتيق المهيري، الذي أحرز الميدالية الفضية ضمن منافسة قوية بمشاركة نحو 70 فارساً وفارسة يمثلون 25 دولة.

ونال البحريني عيسى حمد العنزي البرونزية، فيما ذهب لقب الفرق للبحرين.

وشارك في السباق كل من: ميثاء القبيسي، وسيف بالجافلة، وخليفة العميمي، ضمن فريق الإمارات الذي ترعاه شركة «إعمار»، رائدة التطوير العقاري، وأحد الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية.

كما تم تتويج الفائزين في فئة الفرق، حيث نال المركز الأول الفريق البحريني، وجاء في المركز الثاني الفريق الفرنسي، واحتل المركز الثالث الفريق الإيطالي.

وأعرب عضو مجلس الإدارة مدير نادي دبي للفروسية المدير الإداري لفريق الإمارات، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عن سعادته الغامرة بمواصلة فرسان الإمارات تفوقهم بالحصول على لقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، علاوة على الميدالية الفضية رغم شدة المنافسة وتحديات المسارات.

وتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم اللامحدود لفرسان الإمارات، والذي جاءت ثمرته استدامة هذا الإنجاز العالمي المشرف باسم الدولة.

كما توجه بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، على دعمه للفريق عبر توفير كل المتطلبات من أجل المشاركة والفوز في هذا الاستحقاق الدولي المهم.