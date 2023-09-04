سيريرو

أكدت صحيفة «ذا ساوث إفريكان» الجنوب إفريقية، أن نادي كايزر تشيفز اقترب من التعاقد مع ثولاني سيريرو، في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن الجزيرة بنهاية الموسم الماضي، مشيرة إلى أن فشل مفاوضات اللاعب الدولي مع خورفكان أسهم في اقتناعه بالانضمام إلى النادي الجنوب إفريقي.

إحباط

كشف مقربون من لاعب شاب بأحد أندية دوري المحترفين أن اللاعب أصيب بنوع من الإحباط لعدم اختياره ضمن قائمة المنتخب الجديدة، كونه حريصاً على الوجود مع المنتخب، وإثبات جدارته بقميص الأبيض الإماراتي.

حضور

استغنى لاعب دولي سابق يشارك في دوري المحترفين في يوم الإجازة عن التدريب، ليحضر المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس رئيس الدولة، وشجع الفريقين عرفاناً منه بدورهما في توفير بيئة تدريبية له في وقت سابق، عندما كان عائداً من الإصابة، وقام بتشجيعهما معاً.