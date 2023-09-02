ذهبية وفضية لـ"فرسان الإمارات" في مونديال القدرة للشباب

أضاف فرسان الإمارات إنجازاً عالميا جديداً بعد فوزهم اليوم بلقب مونديال الشباب والناشئين للقدرة والذي احتضنته ميادين كاستيلسجرات الفرنسية، ليواصل فريق الإمارات ريادته في عالم سباقات القدرة بالمحافظة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وتمكن فرسان الإمارات من تحقيق المركزين الأول والثاني والحصول على الميداليتين الذهبية والفضية عبر كل من الفار س راشد أحمد الكتبي، والفارس راشد محمد المهيري.

وشارك في السباق كل من ميثاء القبسيي، وسيف بالجافلة وخليفة العميمي ضمن فريق الإمارات الذي ترعاه شركة إعمار، أحد الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية. وتمكن بطل السباق راشد الكتبي من انتزاع المركز الأول على صهوة "إيدي دي مونتريزر"، مسجلاً زمناً قدره 6:06:57 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 19.65كلم/ساعة، وأحرز زميله راشد محمد عتيق المهيري المركز الثاني والوصافة على صهوة "كاسلبار كادبارا"، وسجل 6:08:25 ساعة، وذهب المركز الثالث الى البحرين عن طريق عيسى حمد العنزي على صهوة "إرمين دارتجنان"، مسجلاً زمناً قدره 6:14:54 ساعة.