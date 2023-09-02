توقف الدوري يوفر فرصة لتجهيز المنتخب رغم إضراره فنياً بالمسابقة

أكد رياضيون أنه رغم أن توقف دوري أدنوك للمحترفين عقب انتهاء الجولة الثانية بسبب «أيام فيفا»، سيؤثر فنياً على المسابقة، لكنه في الوقت

ذاته يعد فرصة جيدة لتجهيز المنتخب من خلال إقامة معسكر إعداد خارجي لمدة 10 أيام في كرواتيا. وقالوا إن المعسكر مبرمج مسبقاً تزامناً مع روزنامة الموسم الكروي، لافتين إلى أنه رغم أهمية استمرارية مباريات الدوري وعدم توقفه كون ذلك سيعزز من قوة المستوى الفني للدوري، إلا أن المنتخب تنتظره استحقاقات مهمة تتطلب الإعداد الجيد، وأن مثل هذه التوقفات فرصة للمدرب الجديد للمنتخب، البرتغالي باولو بينتو للتعرف أكثر إلى اللاعبين عن قرب، والعمل على إعداد المنتخب من الجوانب كافة.

يُذكر أن توقف الدوري يتزامن أيضاً مع مشاركة المنتخب الأولمبي في التصفيات الآسيوية في الصين، المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في قطر 2024، كما تُقام خلال هذه الفترة مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وأكد الرياضيون لـ«الإمارات اليوم»، أنه «ليس هناك مفر من توقف الدوري لأنه مرتبط أيضاً بالروزنامة الدولية، وأن المنتحب بحاجة إلى انتهاز الفرصة للإعداد الجيد للمشاركات الخارجية المقبلة سواء على صعيد كأس آسيا المقررة في يناير المقبل في قطر، أو على صعيد التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027». ويغادر المنتخب إلى كرواتيا غداً، ويستمر معسكره حتى 13 الجاري، بعدما اختار مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو قائمة جديدة ضمت 28 لاعباً.

روزنامة دولية

أكد مدير فريق النصر السابق لكرة القدم والمحلل الفني خالد عبيد، أن توقف الدوري مبرمج مسبقاً تزامناً مع فترة التوقفات الدولية. وقال إن «الأبيض» بحاجة إلى إقامة المعسكر المرتقب بالنظر إلى الاستحقاقات الخارجية التي تنتظره، بجانب أن المدرب بينتو جديد على المنتخب ويحتاج للتعرف أكثر عن قرب إلى لاعبيه، فضلاً عن العمل على تجهيز المنتخب بالشكل المطلوب.

وأكد أن هناك أندية لديها لاعبون أجانب سيشاركون مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الإجبارية، ما يعني أنه حتى لو استمر الدوري فستخسر هذه الأندية جهود لاعبيها المهمين. وقال إن «المطالب باستمرار مباريات الدوري أمر صعب للغاية خلال الروزنامة الدولية».

وأضاف خالد عبيد: «نتحدث دائماً على أن الأولوية للمنتخب، ويجب أن يطبق هذا الأمر على أرض الواقع، بإعطاء مدرب المنتخب فرصة أكبر لتجهيز المنتخب، فرغم أن التوقف يؤثر فنياً على الدوري، لكن لابد منه كونه ضرورياً للمنتخب».

فرصة كافية

بدوره اعتبر الحكم الدولي السابق في كرة القدم ومدير فريق الإمارات عبدالله العاجل، أن توقف الدوري في هذا التوقيت إجباري بسبب أيام فيفا، ورغم أنه يضر بالمستوى الفني للمسابقة، و«برتم» الأداء بالنسبة للاعبين بشكل عام، خصوصاً بعد إقامة جولتين حتى الآن منه، إلا أن هذا التوقف يُعد فرصة للجهاز الفني للمنتخب لإعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة من خلال المعسكر الخارجي المرتقب في كرواتيا.

وشدد على أهمية حصول مدرب المنتخب على فرصة كافية، ما يساعد في تعرفه إلى اللاعبين، وأن يحصل التجانس المطلوب بينهم، خصوصاً مع وجود عناصر لها تجربة كبيرة، وأخرى جديدة على المنتخب.

وأشار العاجل إلى أن هناك فرقاً في الدوري تنتظر توقف الدوري لمعالجة بعض الأمور الفنية في حين أن هناك فرقاً أخرى تتضرر كثيراً من هذا التوقف، خصوصاً تلك التي تكون في جاهزية تامة وحققت بداية قوية في الموسم. وأضاف عبدالله العاجل: «كثرة توقفات الدوري التي هي خارج (أيام فيفا) تضر كثيراً بالمسابقة من الناحية الفنية».

مصلحة الدوري

ورأى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق والمحلل الرياضي الدكتور سليم الشامسي، أن مثل هذه التوقفات ستؤثر فنياً في الدوري الإماراتي، مشدداً على أنه لولا أن هذا التوقف إجباري بسبب أيام فيفا، فإنه كان الأفضل استمرار المسابقة. واعتبر أن منح لاعبي المنتخب فرصة للاحتكاك في بطولة رسمية مثل الدوري يُعد أفضل بالنسبة لهم من الناحية الفنية.

واعتبر الشامسي أن التوقفات بشكل عام ليست في مصلحة الدوري، كون الاستمرارية تعطي المنافسة قوة أكثر. وشدد على أن معسكر المنتخب يُعد قصيراً، وكان يمكن إقامته محلياً في الدولة وجلب أحد المنتخبات للعب معه ودياً.

• يغادر المنتخب غداً إلى معسكر كرواتيا لمدة 10 أيام تحضيراً للاستحقاقات الخارجية المقبلة.