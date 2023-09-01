علامات استفهام على تشكيلة المنتخب.. ضم لاعب 18 عاماً ظهر في دقائق معدودة

سجلت قائمة منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الجديدة التي تم الإعلان عنها أخيراً وضمت 28 لاعباً استعداداً لخوض معسكر خارجي في كرواتيا من الثالث إلى 13 الجاري، العديد من الملاحظات وعلامات الاستفهام والأسئلة التي تحتاج إلى إجابات فنية من مدرب المنتخب الجديد البرتغالي باولو بينتو، في ظل الفرصة التي حظي بها المدرب في بناء منتخب إماراتي قوي، قادر على رفع علم الإمارات عالياً في المحافل الكروية، لاسيما أن هناك حالة تفاؤل كبيرة في الشارع الرياضي لتعويض الخيبات التي عاشها «الأبيض» في مشاركته خلال السنوات الأخيرة.

ويعوّل الشارع الرياضي الإماراتي كثيراً على الأسماء الجديدة في قائمة المنتخب بهدف الوصول إلى كأس العالم 2026، للمرة الثانية في تاريخ المنتخب بعد إنجاز 1990 الذي يظل عالقاً في الأذهاب، وينتظر تكراره مجدداً.

ويستعد المنتخب للظهور في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، من خلال اللعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه منتخب البحرين، والفائزين من مواجهتي اليمن وسريلانكا، ونيبال ولاوس في الدور الأول.

ومن أبرز التساؤلات والاستفهامات بخصوص القائمة الجديدة التي تم اختيارها بناء على مشاهدات المدرب في أول جولتين من دوري أدنوك للمحترفين، وتبحث عن إجابات من المدرب بينتو نفسه، واللجنة الفنية في اتحاد الكرة، معايير الاختيار في القائمة الجديدة، وأولها سبب اختيار عناصر جديدة لأول مرة مثل: راشد مهير وأحمد مبارك أحمد، وعبدالله محمد العطاس وحازم محمد، وهو لاعب صغير في السن (18 عاماً) لعب بديلاً مع فريقه العين لنحو دقائق معدودة فقط في مباراتي الفريق في الجولتين الأولى والثانية في الدوري، إذ دخل في مباراة الفريق أمام بني ياس في الدقيقة 88، ودخل في مباراة الفريق أمام حتا في الدقيقة 92، فكيف تم تقييمه وضمه.

في حين أن الملاحظة الثانية تمثلت في استبعاد أفضل حارس مرمى في الدوري الموسم المنصرم، وهو حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر، على الرغم من أنه حارس صاحب خبرة كبيرة، وأسهم في قيادة فريقه للتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي.

وتمثلت الملاحظة الثالثة في استبعاد عدد من اللاعبين من القائمة مثل المدافع محمد مرزوق (شباب الأهلي)، والحسن صالح وسالم صالح وخالد باوزير (الشارقة)، وخليفة مبارك (خورفكان) وخلفان مبارك (الجزيرة)، ومهاجم اتحاد كلباء أحمد عامر الذي كان موجوداً في القائمة السابقة.

وشملت الملاحظة الرابعة استبعاد لاعبين كبار في السن من المنتخب مثل لاعب شباب الأهلي يوسف جابر (38 عاماً)، والوحدة إسماعيل مطر (40عاماً)، مع أن القائمة الجديدة فيها لاعبون كبار في السن مثل وليد عباس (38عاماً).

كما أدى تراجع مستوى النصر في الموسم الماضي وانطلاق الموسم الجاري إلى حرمان الحارس أحمد شامبيه، واللاعب أحمد جشك، من لفت أنظار المدرب في الانضمام إلى المنتخب.

حسن سهيل: لم أشاهد لاعباً بارزاً في أول جولتين بالدوري

أكد اللاعب الدولي السابق والمشرف العام السابق على المنتخب الوطني الدكتور حسن سهيل، أن القائمة الجديدة ضمت إلى جانب بعض الوجوه الجديدة، نفس العناصر التي كانت في القائمة الأخيرة، واصفاً اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخب بأنهم الأبرز حالياً، معتبراً أن بداية الدوري لم تُبرز نجوماً جدداً يمكن إضافتهم إلى قائمة المنتخب.

وقال حسن سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «هناك تغييرات طفيفة في القائمة التي تم اختيارها، بسبب الإصابات مثل لاعب الشارقة شاهين عبدالرحمن الذي تعرض للإصابة أخيراً».

وأشار حسن سهيل إلى أهمية قيام المدرب بينتو بوضع المنتخب على الطريق الصحيح من خلال وضع هوية جديدة له، مشدداً على أن المنتخب افتقد هويته خلال السنوات الأخيرة، مع كثرة المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه.

وأكمل حسن سهيل: «قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخب تعد معقولة». وتابع: «لم أشاهد خلال الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك لاعباً بارزاً في صفوف فريقه».

واعتبر حسن سهيل أن فترة المعسكر المرتقب في كرواتيا تعد قصيرة لمدة 10 أيام، لذلك فإن المدرب بينتو بحاجة إلى مزيد من الوقت وإلى معسكرات إعداد أكثر، ومباريات ودية قوية تمكّن المنتخب من الإعداد الجيد.

عبدالرحمن محمد: إسماعيل مطر «كفى ووفى».. أستغرب غياب أحمد عامر

رداً على الاستفهامات والتساؤلات الخاصة بعملية اختيار اللاعبين في القائمة الجديدة للمنتخب، اعتبر اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني عبدالرحمن محمد في اتصال هاتفي مع «الإمارات اليوم»، أن «هناك بعض الأسماء صاحبة الخبرة في المنتخب بحاجة إلى الوجود في هذه الفترة، ولا يمكن القيام بعملية الإحلال دفعة واحدة»، مؤكداً أنه يستغرب عدم اختيار مهاجم اتحاد كلباء أحمد عامر ضمن القائمة الجديدة، على الرغم من أنه لم يلعب أساسياً مع فريقه في الجولتين الماضيتين، لكن كان يجب ضمه ليكون إلى جانب المهاجم علي مبخوت، ويقوم بتجربته في المعسكر. وعما إذا كان هناك لاعب يستحق الاختيار من العناصر المذكورة ولم يتم اختياره في المنتخب، أكد عبدالرحمن محمد أنه باستثناء أحمد عامر وخلفان مبارك، فإنه لا يعتقد أن هناك لاعبين يستحقون الانضمام إلى القائمة، مشيراً إلى أن اللاعب المخضرم إسماعيل مطر «كفى ووفى».

وأشار عبدالرحمن محمد أن المدرب مع مرور الوقت بحاجة إلى معرفة الأمور بشكل أكبر من خلال مشاهدة اللاعبين، مشدداً على أن هذه القائمة تعد قائمة أولية، وأن العناصر التي ستبرز ستجد مكانها في المنتخب.

وأضاف عبدالرحمن محمد: «الناس يتحدثون دائماً عن اللاعب الذي لا يوجد أساسياً مع فريقه ويتم اختياره للمنتخب، وهذه هي النقطة الرئيسة التي دائماً يدور الحديث عنها من قبل الشارع الرياضي». وشدد عبدالرحمن محمد على أن المدرب لديه فكر معين يريد تطبيقه، لذلك لابد من منحه الفرصة لمعرفة المنهج الذي يمكن أن يطبقه.

وبشأن اختيار اللاعب حازم محمد على الرغم من أنه لعب لدقائق معدودة مع فريقه، أكد محمد أنه حتى لو لعب بديلاً في الشوط الثاني، فإن الوقت الإضافي حالياً يصل أحياناً إلى 12 دقيقة، وربما يرغب المدرب في رؤيته في المعسكر وهل من الممكن أن يخدم المنتخب في المستقبل أم لا.

وتمنى عبدالرحمن محمد أن يكون المعسكر المرتقب للمنتخب في كرواتيا مفيداً للمدرب واللاعبين، لكون المنتخب يمر بمرحلة جديدة، مشدداً على أنه يتمنّى أن تكون الاستفادة الفنية كبيرة في هذه المرحلة.