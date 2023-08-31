شاهين

قال مراقبون إن الإصابة التي تعرض لها مدافع الشارقة، شاهين عبدالرحمن، بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليمنى، وغيابه عن اللعب لفترة طويلة، مثل ضربة كبيرة للفريق، خصوصاً أن شاهين يعد من العناصر المؤثرة.

مشكلات

قال مدرب إنه واجه مشكلات عديدة خلال المعسكر الخارجي استعداداً لخوض منافسات الموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين، لكنه كان حريصاً على إخفائها عن اللاعبين حتى لا يشوش عليهم، ولكي يحققوا الاستفادة المطلوبة من المعسكر.

صفقات

طالبت جماهير أحد فرق المقدمة ناديها بضرورة الإسراع في التعاقد مع مدافع بخبرة كبيرة لتقوية الخط الخلفي، حتى لا تضيع الجهود الكبيرة للنادي الذي كان قد أبرم صفقات هجومية من العيار الثقيل.