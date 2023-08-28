«الإمبراطور» يقسو على «الملك»

حقق الوصل فوزاً ثميناً على مضيفه الشارقة، أمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعتهما على استاد الشارقة، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم. ورفع الوصل رصيده إلى ست نقاط، فيما بقي الشارقة عند ثلاث نقاط. وضرب «الإمبراطور» بقوة، وقدم مباراة كبيرة واستحق الفوز الكبير.

وكان الوصل قد حقق الفوز على ملعب الشارقة الموسم الماضي بنتيجة ٠-١، لكنه أمس، رفع النتيجة إلى 1-3، كما شهدت المباراة تسجيل كايو أول أهدافه مع الوصل، منذ عودته مجدداً بعد لعبه في الفترة السابقة للعين.

وشهدت المباراة احتساب الحكم الدولي عادل النقبي، ثلاث ركلات جزاء، منها ركلتان للشارقة، وواحدة للوصل.

وتقدم الوصل بهدفين في الشوط الأول سجلهما السويسري هاريس سفيروفيتش (7) وفابيو دي ليما (32) من ركلة جزاء، وقلص الفارق للشارقة البرازيلي لوان بيريرا (67) من ركلة جزاء.

وبدد لاعب الوصل كايو آمال الشارقة في تعديل النتيجة بإحرازه للهدف الثالث في الوقت القاتل (91) من تسديدة قوية.

وبدا الوصل الأفضل والأكثر تنظيماً وسيطرة واستحواذاً على الكرة، في حين عانى الشارقة كثيراً في هذه المباراة، خصوصاً خلال الشوط الأول الذي استقبل خلاله هدفين دون رد.

واستهل الفريقان المباراة بتحركات سريعة وسط أجواء حماسية مثيرة، بحضور جماهيري كبير في المدرجات. وعلى الرغم من حرارة الطقس العالية، فإن الفريقين قدما مباراة كبيرة تميزت بالجدية والحماس.

وضغط الوصل بقوة على جبهة الشارقة خلال ربع الساعة الأولى للشوط الأول، وشكلت تحركات هجوم الوصل بقيادة فابيو ليما والسويسري سفيروفيتش وعلي صالح والأرجنتيني خمينيز خطورة حقيقية على مرمى «الملك».

وترجم الوصل أفضليته بتسجيل هدف مبكر عن طريق السويسري سفيروفيتش بعد مرور سبع دقائق فقط على بداية المباراة.

وحاول الشارقة الذي أربك الهدف المبكر حساباته، العودة إلى أجواء المباراة، وأهدر البرازيلي كايو لوكاس (12) ركلة جزاء بعدما تصدى لها حارس الوصل خالد السناني، وأبعدها ببسالة عن مرماه.

وعزز الوصل سيطرته على مجريات المباراة بإحرازه الهدف الثاني من ركلة جزاء سددها فابيو ليما (32).

وأجرى مدرب الشارقة الروماني كوزمين في بداية الشوط الثاني تغييرات في صفوف فريقه بدخول المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، وخالد الظنحاني وعبدالعزيز الكعبي، في محاولة لتعزيز الجانب الهجومي والعودة للمباراة مجدداً.

وقلص الشارقة الفارق من ركلة جزاء سددها البرازيلي لوان بيريرا (67).

وشهدت الدقيقة 71 الظهور الأول للتونسي فراس بالعربي مع الشارقة في الدوري بعدما حل بديلاً.

وسجل كايو الهدف الثالث للوصل (91) لينهي الوصل المباراة فائزاً 3-1.