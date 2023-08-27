لجنة

كشف مقربون من مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية عُرفت عنه الجدية في عمله، سعيه للعودة مجدداً إلى رئاسة لجنة مهمة في الاتحاد المعني، بعدما تولى في الفترة الماضية رئاسة لجنة أخرى لا تدخل ضمن تخصصه.

تغذية

قال حارس مرمى شاب يلعب في أحد أندية المحترفين إنه تعاقد مع مطعم متخصص في الوجبات الغذائية الصحية المخصصة للرياضيين، لتساعده في الحفاظ على صحته ولياقته البدنية، مبيناً أنها وجبات صغيرة، لكنها ذات قيمة عالية.

شرط

اشترط مدرب شرطاً على إدارة أحد أندية الدرجة الأولى بتغيير أغلب لاعبي الفريق من المواطنين والأجانب قبل التوقيع على عقد تدريب الفريق، مبيناً أنه يحترم اللاعبين السابقين، لكنه يرى أن النخبة الجديدة لديها قدرة على التناغم مع أفكاره الفنية.