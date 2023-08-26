مواجهة البطائح وكلباء تُسجل أول نتيجة سلبية في الدوري

سجلت مواجهة الامارة الباسمة والتي جمعت البطائح مع اتحاد كلباء، أول نتيجة سلبية في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن تعادلا من دون أهداف في اللقاء الذي جمعهما على استاد خالد بن محمد، ضمن الجولة الثانية المسابقة.

وجاءت المباراة أقل مما كان متوقعا من الطرفين، فجاء الأداء في الشوط الأول ضعيفا، وانحصر اللعب في وسط الميدان، في حين كان البطائح هو الأخطر والأكثر وصولاً للمرمى، ليكتفي كلباء بالدفاع عن مرماه معتمدا على الهجمات المرتدة.

وجاءت الفرصة الأولى في المباراة لمصلحة اتحاد كلباء، عن طريق مهدي قائدي، الذي توغل من جهة اليسار وراوغ أكثر من لاعب وأنقذها حارس البطائح في الأخير.

وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع أن يرتفع نسق المباراة، بعد تلك الهجمة الا أن اللعب عائد ليكون معظم الوقت في نصف الملعب.

وكاد أناتول أن يحمل الفرحة لجماهير البطائح التي حضرت للمباراة، اذ تلقى كرة عرضية من جاساما، والمرمى مفتوح على مصراعيه، لكنه وضع الكرة بغرابة شديدة بجوار القائم الأيمن "37".

وأظهر البطائح نوايا هجومية صادقة في الشوط، فسجل أناتول هدفا، الغاءه الفار بداعي التسلل، ومن بعدها توغل سيكو بابا من جهة اليمين ووزع كرة عرضية أبعدها الدفاع قبل اناتول.

وحاول اتحاد كلباء تهديد مرمى أصحاب الأرض من خلال فرصة واحدة تهيأت أمام لياندرو، التي لعبها برأسه فوق العارضة.