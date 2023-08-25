عرض

كشف مسؤول إداري بأحد أندية المحترفين لمقربين منه، بأن النادي رفض عرضاً مغرياً من ناد منافس لانتقال لاعبه الأجنبي إلى صفوفه على سبيل الإعارة لموسم واحد، وتمسك ببقاء اللاعب كونه أحد العناصر الأساسية.

مطالب

تزايدت المطالبة الجماهيرية لأحد أندية المحترفين بإحداث تغيير إداري في الفريق. وانتقد المشجعون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تهيئة الفريق الأول لكرة القدم بالشكل المطلوب للمنافسة على بطولة الدوري.

استطلاع

اختار جمهور خورفكان لاعب الفريق الأول سلطان فايز نجماً لمباراة الفريق، التي فاز بها «النسور» على حتا بهدفين لهدف في دوري أدنوك للمحترفين، في استطلاع نظمه المركز الإعلامي للنادي.