مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي يوقع مذكرة تعاون مع جامعة إمتي

وقع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة مذكرة تعاون مع جامعة إمتي في دبي بشأن التعاون في المجالات التدريبية والأكاديمية والبحثية والتطويرية، بهدف تعميق ومد جسور الشراكة مع مختلف الجهات الأكاديمية لتحصيل الاعتمادات الخاصة بالأبحاث والدراسات والبرامج التدريبية الخاصة بالمركز، ويأتي توقيع المذكرة ضمن سلسلة من الاتفاقيات الرامية إلى الانفتاح على المجتمع المحلي للمساهمة في تطوير وخدمة القطاع الرياضي الإماراتي بمختلف فئاته من إداريين وأجهزة فنية وتنفيذية.

شهد مراسم التوقيع سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وعدد من ممثلي جامعة إمتي، فيما وقع على مذكرة التعاون كل من عبدالله محيوه، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، ود. فضيل مالك، نائب مدير جامعة إمتي في دبي.