حكم

تساءل مراقبون عن سبب غياب حكم دولي بارز عن المشاركة في إدارة مباريات الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، علماً أن الحكم المعني من أبرز قضاة الملاعب الإماراتيين، ومن الذين يعول عليهم في الظهور المشرف في البطولات الخارجية.

مدرجات

طالبت جماهير إدارات أندية المحترفين بتخصيص أماكن أفضل للجمهور الضيف، كون الأماكن التي تخصص للمشجعين الزائرين حالياً تكون في أقصى زوايا الملعب، وتصعب عليهم متابعة المباريات.

«هاشتاغ»

أطلق نادي الوحدة «هاشتاغ» على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعنوان «لأجل الوحدة»، وذلك من أجل تشجيع الجماهير للوقوف خلف «العنابي» في قمة الجولة المقبلة للدوري أمام الجزيرة.