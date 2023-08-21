تشكيلة

أبدى مشجعون استغرابهم من نشر بعض الأندية تشكيلة الفريق باللغة الإنجليزية في حساباتها العربية في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين رابطة المحترفين بالتدخل، وإجبار الأندية على نشرها باللغة العربية في الحسابات العربية.

شرودر

فاجأ مدرب العين، الهولندي شرودر، لاعبي الرديف بحضور مباراتهم أمام بني ياس، أول من أمس، وأظهر ذلك حرص المدرب على متابعة اللاعبين الذين يمكن أن يستفيد منهم في الفريق الأول في الفترة القادمة.