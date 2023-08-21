انطلاقة «دورينا».. الجزيرة يتوهج بـ «الخطة الهولندية»

كشفت الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين عن العديد من نقاط القوة والضعف لدى عدد كبير من الفرق، التي بدأت فترات الإعداد بتعاقدات وصفقات توقع الجمهور من خلالها تغيير شكل فرقها. وكان الجزيرة وشباب الأهلي الأبرز، حيث كشف الجزيرة عن لاعبين أجانب رائعين وبصمة فنية هولندية واضحة، بقيادة المدرب الهولندي دي بور.

دشن شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بفوز سهل على مستضيفه عجمان، الذي ظهر بمستوى متواضع بخلاف الموسم الماضي، ويبدو أن الوضع تغير مع تغيير الجهاز الفني ورحيل نجمه البارز فراس بلعربي. في المقابل، نجح العين في تحقيق فوز صعب على بني ياس بنتيجة 3-2 في مباراة كان الأهم فيها هو الحصول على النقاط الثلاث، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بشكل كبير في الفترة الحالية، وعلى الطريقة نفسها نجح الشارقة في تخطي كمين كلباء بفوز صعب بنتيجة 4-3، في مباراة نجح فيها المدرب كوزمين في العودة للمباراة بقراءة جيدة وتغييرات موفقة.

الفريق الأبرز كان الجزيرة الذي ظهر بشكل فني مميز بفضل تجربة هولندية مستمرة مع الفريق منذ سنوات، ولكنها جديدة في الاعتماد على الظهير المدافع ليكون مفتاح لعب، مع لاعبين أجانب وفريق كان الأكثر استحواذاً خلال الجولة.

وأحرز الجزيرة فوزاً مهماً على مستضيفه النصر بثلاثية مقابل هدف. ولم يظهر «العميد» بالصورة المتوقعة، خصوصاً أن المباراة أقيمت في ملعبه وبين جمهوره، كما جدد صفوفه بالعديد من الصفقات المهمة.

ولم تشهد الجولة الأولى أي حالة تعادل، وكان البطائح صاحب المفاجأة الأكبر بعدما عاد من ملعب الوحدة بفوز مهم على «العنابي»، ليجدد الأزمة الوحداوية المتكررة في بداية كل عام، كما نجح خورفكان في تخطي مفاجأة حتا، الذي ظهر بشكل قوي، لكنه خسر أمام خورفكان 1-2. ولم ينجح «الصقور» بقيادة النجم الإسباني إنييستا في العودة بنتيجة إيجابية من الوصل وخسر بهدف دون مقابل.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن الجولة الأولى والفريق الأكثر إقناعاً في سبع مباريات: «شاركنا الرأي.. مَن الفريق الأكثر إقناعاً بعد انتهاء الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين؟». وتم رصد أربعة فرق بين أبرز المرشحين للقب وهي: العين، شباب الأهلي، الجزيرة والشارقة. واختار الجمهور الذي شارك في التصويت ووصل إلى 98 مشاركاً فريقا العين، وشباب الأهلي بنسبة 27.6% ثم الجزيرة 24.1% ثم الشارقة 20.7%.

مستويات مفاجئة

وأكد المحلل الفني خالد عبيد أن «انطلاقة الدوري لم تكن في مستوى الطموح، خصوصاً بعد فترات الإعداد التي أجرتها كل الفرق، وتوقعنا أن تكون البداية أفضل من ذلك، ولكن في النهاية لم يكن هناك فريق مقنع باستثناء شباب الأهلي حامل اللقب، والجزيرة، ويأتي أيضاُ الشارقة الذي قدم مستوى أفضل من مباراته الآسيوية. وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «المفاجأة كان فريق النصر الذي ظهر بشكل سيئ، ولا أتوقع أن يكون غياب عادل تاعرابت مؤثراً لدرجة أن يخسر الفريق بثلاثية، وكل محاولات النصر كانت خجولة ومن دون تركيز، ولم نتوقع هذا المستوى السيئ». وأضاف: «شباب الأهلي كان الأكثر تنظيماً وجاهزية، والشارقة أيضاً ظهر بمستوى أفضل، ولكنه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، كما حقق الوصل الفوز، ولكنه لم يكن مقنعاً، وفريق الإمارات الصاعد كان نداً قوياً، كما فاجأ الوحدة كل المتابعين بمظهر غير طبيعي وخسارة غير متوقعة، بشكل عام جولة غير جيدة ولم تصل إلى مستوى الطموح».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق ونتائج الجولة 1، يرجى الضغط على هذا الرابط.