مقابلة

اعتذر لاعب فريق الإمارات، النجم الإسباني أندرياس إنييستا، عن عدم إجراء مقابلة تلفزيونية قبل لقاء الوصل، الذي جرى أمس، وذلك بعد أن علم أن مدتها ستصل إلى ساعتين.

استبعاد

استبعد مسؤولون في أحد أندية المحترفين فكرة التعاقد مع لاعب أجنبي جديد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، في إشارة لما يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على أن التغييرات قد تتم في الانتقالات الشتوية.

خطة

قال إداري بأحد فرق دوري الدرجة الأولى، إنه اختار عدم الكشف عن أخبار الفريق الذي يقيم معسكر خارجياً في أوروبا، لقناعته بأن ذلك من ضمن خطة الفريق لتوفير التركيز المطلوب، ودعم مهمته لتحقيق الصعود إلى «المحترفين».