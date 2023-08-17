اتحاد الكرة يُنظم ورشة تعريفية بالنظام الإلكتروني لبطاقات الاعتماد

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في مقره بدبي ورشة عمل تعريفية بالنظام الإلكتروني الجديد لبطاقات الاعتماد الذي سيتم العمل به بدء من الموسم الرياضي 2023 – 2024 بعد أن تم إنجازه وتطويره من قبل إدارة الخدمات الذكية بالاتحاد بالتعاون مع احدى الشركات المتخصصة.

وأقيمت الورشة على فترتين الأولى بحضور ممثلي أندية الدرجتين الثانية والثالثة ، والفترة الثانية بحضور ممثلي أندية الدرجة الأولى والأندية المحترفة ، حيث تم تقديم شرح كامل حول آلية استخدام النظام الجديد وسط تفاعل إيجابي من قبل الحضور .

ويمنح النظام الجديد لمستخدميه من ممثلي الأندية سهولة بالغه في عملية استخراج البطاقات التعريفية الخاصة بأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين وغيرهم وذلك لجميع المسابقات والبطولات التي يُنظمها اتحاد الكرة.