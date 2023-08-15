مهلة

كشف مقربون من مدرب في أحد أندية دوري المحترفين، أن المدرب قرر منح اللاعب الأجنبي في صفوف الفريق، مهلة جديدة لإثبات جدارته بالاستمرار، بعدما كان قد تقدم سابقاً بتوصية لإدارة النادي بإنهاء عقده، نظراً للمردود الفني المتواضع الذي قدمه في الموسم الماضي.

تعاقد

اتجه نادٍ كبير إلى تغيير شامل في استراتيجيته الخاصة بلعبة جماعية شهيرة، والتي كانت تركز على دعم العناصر المواطنة، وتخصيص جزء كبير من الميزانية لتطوير المواهب، قبل أن يأخذ منحى مغايراً بإبرام صفقات على صعيد المحترفين الأجانب بمبالغ تماثل ضعف ما كان يصرف على التعاقدات في المواسم الماضية.

الإنترنت

استغرب إعلاميون خلوّ بعض القاعات الرياضية - خصوصاً تلك التي تشهد منافسات في الألعاب الجماعية، وأماكن إقامة المؤتمرات الصحافية في بعض الأندية - من خدمة الإنترنت، وناشدوا إدارات هذه الأندية، توفير خدمة الإنترنت قبل انطلاق الموسم الرياضي.