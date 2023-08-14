انتخابات

قوبل ترشيح إدارة أحد أندية دوري المحترفين، المسؤول الإداري السابق في النادي لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعدما قامت لجنة الانتخابات بفتح باب الترشح مجدداً لعدم اكتمال الحد الأدنى من المرشحين، بإجماع كبير داخل إدارة النادي.

صفقة

يستعد أحد الأندية للإعلان عن صفقة كبرى قادمة من الدوري السعودي، بعدما تم الاتفاق في الساعات الماضية على جميع تفاصيل العقد، والشروط المالية الخاصة بالصفقة، بعد مفاوضات بدأت منذ 10 أيام، لدعم خط هجوم الفريق الذي يُعاني تواضع مستوى العناصر الموجودة به حالياً.

مهدي

ذكر موقع «ترانسفير ميركاتو» المغربي أن نادي الرجاء المغربي نجح في الحصول على موافقة نادي العين للتعاقد مع لاعب الوسط المهدي المبارك، الذي ينتظر أن يخضع للفحوص الطبيبة قبل توقيع العقد.