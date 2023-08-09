عرض

زعمت وسائل إعلام سعودية أن نادياً من دبي عرض على اتحاد جدة السعودي 11 مليون يورو للحصول على خدمات مهاجمه المغربي عبدالرازق حمد الله، بعد أزمته الشهيرة مع مدرب اتحاد جدة، البرتغالي نونو سانتو، واقترابه من الرحيل.

انتظار

ينتظر نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين وصول عرض رسمي لرحيل مهاجمه الأجنبي، الذي خرج من حسابات الجهاز الفني خلال فترة الإعداد، لكن العائق الوحيد الذي يحول دون إتمام الصفقة هو المقابل المادي الكبير الذي يتقاضاه اللاعب.

تعاقدات

قال متابعون لسوق الانتقالات التي تجريها أندية المحترفين إن مستوى التعاقدات الجديدة لا يرتقي إلى مستوى الطموحات للمنافسة على البطولات الآسيوية، مشيرين إلى قوة أسماء كبار النجوم الذين ارتبطوا بالأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.