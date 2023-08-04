الدوسري

وصف مراقبون ترشيح عبدالمحسن الدوسري لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد من قبل رئيس الاتحاد بأنه يمثل مكسباً كبيراً للاتحاد، قياساً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، علماً أن الدوسري شغل سابقاً منصب الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية للهيئة العامة للرياضة لسنوات طويلة.

مفاجأة

تلقّى نادٍ في دوري المحترفين مفاجأة عقب عودته من معسكر الإعداد الخارجي، بعدما أبدى لاعب أساسي في الفريق استعداده للرحيل وموافقته على العرض الذي تلقاه من نادٍ منافس، ولكن الجهاز الفني أبدى تمسكه باستمرار اللاعب بسبب صعوبة التعاقد مع بديل في الوقت الحالي.

انطلاق

علمت «الإمارات اليوم» أن موعد انطلاق منافسات أندية الدرجة الأولى سيكون في الثامن من سبتمبر المقبل، بينما ستُقام قرعة دوري الدرجة الثانية يوم 14 أغسطس الجاري.