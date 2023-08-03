كوامي: العين افتقد الحظ في «الموسم المجنون»

أكد مدافع فريق العين، كوامي أتون أن «الزعيم» افتقد الحظ في الموسم الماضي الذي خرجوا منه خالين الوفاض على الرغم من خوض ثلاث مباريات نهائية، واصفاً بأنه كان «موسماً مجنوناً»، مضيفاً أن «عند مشاهدة المباريات مرة واثنتين وثلاثاً ستجدون أننا خسرنا بعض المباريات بسبب تفاصيل صغيرة وأننا ربما افتقدنا إلى عامل الحظ».

وتعهد كوامي في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين هو وزملاؤه اللاعبين في الموسم الجديد بالعمل لإحراز الكثير من الأهداف، وقال: «أشعر بأننا قادرون على تحقيق ذلك، لذلك لا تقلقوا بشأن هذا الأمر فنحن مستعدون بصورة جيدة ورغم أن المهمة لن تكون سهلة إلا أن الفريق خضع لجرعات تدريبية عالية وخاض عدة مواجهات ودية وكذلك إذا كان مقدراً لنا أن نحصد الألقاب فحتماً سنحققها ونسعد جماهيرنا».

وأكد اللاعب أن الوافدين الجدد لصفوف الفريق يتمتعون بإمكانات عالية ولديهم طاقة متجددة، وقال: «نشعر بأننا نعرف بعضنا البعض منذ فترة ليست بالقصيرة، وإذا بقينا على هذا النحو حتى نهاية الموسم فالأمر سيكون رائعاً لأننا خضنا عدة مباريات تجريبية بالفعل ولا يتعلق الأمر بمنافسينا، ولكنه متعلقاً بنا نحن وإن لم يكن المنافس في مستوانا، إلا أنني أشعر بأن روح الفريق عالية جداً وأحب ذلك وأنتم تعلمون أن العين هو أكبر نادٍ في الإمارات».

ورداً على سؤال حول أفضل لحظة، قال: «كانت عند مولد ابني الذي يبلغ عمره الآن 16 شهراً، وقتها غمرتني السعادة بسبب وجوده في حياتي، لأنه مولودي الأول ولم أتذوق شعور الأبوة الحقيقي إلا بعد ولادته بكل تأكيد وهذا الإحساس من الجيد أن نعيشه ولو مرة في حياتنا والآن ينادونني «أبوليام».

وفي تعليقه على أفضل مباراة له مع العين، قال: «الريمونتادا أمام نادي الجزيرة، ووقتها كنا مطالبين بالفوز وأذكر أننا أظهرنا روح الإصرار والقتال، حتى تمكنا من العودة بنتيجة المباراة إلى نقطة البداية، بعد أن تأخرنا بهدفين نظيفين وكان فوزاً رائعاً بحضور الجماهير ولابد هنا أن أشكر جمهور العين لأنهم كانوا سبباً مهماً في عودتنا وانتصارنا بدعمهم المستمر ومساندتهم القوية للفريق وفي كل مواجهة دائماً ما يساندوننا فهم رائعون حقاً».

وعن أفضل هدف بالنسبة له، قال: «كان على مرمى شباب الأهلي في تلك المباراة كان أفضل هدف سجلته في مسيرتي لأنني جعلت المشجعين يستمتعون في تلك اللحظة، وقد فعلت شيئاً جيداً للجماهير ولكوامي أيضاً، لقد كنت فخوراً بنفسي».

وأشار اللاعب إلى أن عدم معرفته باللغة العربية تُصعب عليه فهم كلمات الأغاني التي ترددها جماهير فريقه لكنه «يدندن» مع الإيقاع، وقال: «لا أعرف كلمات الأغاني عندما يتغنى بها الجمهور، لكنني (أدندن) مع الإيقاع، وأجد نفسي متحمساً لأنني أعيش تلك الأجواء مع الجماهير، فأشعر بحماس كبير فهناك أهازيج تتضمن أسماء اللاعبين وعندما يرددون اسمي أكون سعيداً متحفزاً وأعلم أن لتلك الأهزوجة معنى ولكنني حتى وإن لم أفهم المعنى أشعر قليلاً أنهم سعداء ويعملون من أجل إسعادنا».

ورداً على سؤال حول أفضل صديق له في نادي العين، قال: «علاقتي طيبة مع جميع الزملاء بالفريق، لكنني أقضي المزيد من الوقت مع لابا كودجو لأننا نفهم بعضنا البعض جيداً وأشعر بأن التواصل معه سهل للغاية لأنه رجل رائع لذلك نعم لابا بالتأكيد».

حضور جماهيري غفير في المران الأول

أجرى فريق العين حصة تدريبية مساء أول من أمس على الملعب الفرعي لاستاد خليفة بن زايد، وهي أول التدريبات منذ عودة الفريق من معسكره الخارجي الذي أقامه الشهر الماضي في إسبانيا.

وشهد المران حضوراً جماهيرياً غفيراً ألهب حماس لاعبي الفريق، خصوصاً وأن الجماهير لم تتوقف عن تشجيع اللاعبين طوال وقت المران الذي اتسم بالحماس والقوة والندية، وتفاعلت الجماهير مع الأهداف التي شهدتها التقسيمة الداخلية، والأداء الجاد من قبل خط دفاع الفريق، في نهاية المران.

وتوجه اللاعبون والجهاز الفني والإداري بعد نهاية التدريب نحو الجمهور لرد التحية والتقاط الصور التذكارية والتوقيع على قمصان النادي، كما سجل المتجر الرسمي حضوره في مدخل ملعب التدريبات كما تم وضع شاشة باركود لتصويت الجماهير على نجوم الموسم الماضي على موقع رابطة المحترفين الإماراتية.

ووجه المدرب الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين كلمة عبر حساب النادي في «سناب شات» عبر من خلالها عن سعادته بالحضور الجماهيري الحاشد ومؤكداً في الوقت نفسه بأنه وجميع لاعبي الفريق في انتظارهم مساء يوم الأحد المقبل في استاد هزاع بن زايد لحضور المباراة الودية المقررة أمام الخالدية بطل الدوري البحريني.

كواليس الانتقال إلى العين

تحدث اللاعب كوامي حول كواليس انتقاله لصفوف العين، وقال: «عندما كنت لاعباً بنادي خورفكان، كنا نعلم جيداً أن اللعب أمام العين هو أكبر حافز لأننا نعلم أن «الزعيم» هو أكبر نادٍ لذلك عندما قيل لي بأنني تلقيت عرضاً من العين، كنت سعيداً جداً وعندما طلب النادي مني الانضمام، لم أفكر في أي شيء آخر، قلت إنني ذاهب إلى العين يا صديقي، لا أستطيع أن أقول لا أبداً وأشعر بسعادة عارمة لانتقالي إلى هذا النادي الكبير».