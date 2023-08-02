قلق

أبدى عدد من مشجعي أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين قلقهم بسبب تأخر النادي في حسم ملف تعاقدات اللاعبين الأجانب، ليكرر ما حدث في الموسم الماضي، ما أسهم في التعاقد مع لاعبين أقل من المستوى المطلوب، وأثر ذلك سلباً على نتائج الفريق.

فرصة

حذر وكيل أعمالٍ لاعباً صاعداً بأحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم من رفض العرض الذي قدمه له أحد الأندية المحترفة للانضمام إلى صفوفه، رغم أن اللاعب يؤكد أن لديه عروضاً من أندية أخرى وبراتب وامتيازات أفضل.

بن شرقي

باءت جميع المحاولات التي بذلها مقربون من اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لتسويقه في الدوري الإماراتي بالفشل، بعد قرار نادي الجزيرة الاستغناء عن خدماته نهاية الموسم الماضي، والسبب عائد لارتفاع المقابل المادي للاعب، وعدم الاقتناع بالمستوى الذي قدمه مع فخر أبوظبي.