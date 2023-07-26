ترشيح

بدأ إداري سابق في أحد أندية دوري المحترفين اتصالاته مع عدد من المسؤولين في النادي لتزكية ترشحه لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة للدورة الانتخابية الجديدة، إذ يرغب في تقديم خدماته وخبراته للمجلس الجديد.

صفقة

تعقّدت صفقة انتقال لاعب من أحد أندية دوري المحترفين إلى نادٍ منافس، لعدم موافقة اللاعب على الراتب الذي سيحصل عليه مع فريقه الجديد، ويعمل وكيل أعمال اللاعب على إقناع النادي بزيادة المقابل المادي.

محترفون

قال محلل رياضي شهير في مداخلة له ضمن أحد البرامج الرياضية التلفزيونية، إن مستوى التعاقدات الجديدة التي أبرمتها أندية دوري المحترفين حتى الآن على صعيد الأجانب، متوسطة، مع غياب الأسماء الكبيرة، مقارنة بتلك التي شهدها سوق الانتقالات الموسم الماضي.