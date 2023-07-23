أدريان

ذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن لاعب الوحدة السابق أدريان رفض عرضاً للانضمام إلى بوردو الفرنسي، بعدما تلقّى أكثر من عرض من أندية في دوري أدنوك للمحترفين ودوري خليجي آخر، لافتة إلى أنه سيحسم مستقبله خلال الأيام المقبلة.

إعلان

كشف مسؤول إداري في أحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه، أن النادي أنهى صفقة التعاقد مع لاعب أجنبي تمهيداً للإعلان الرسمي، حتى يتمكن اللاعب من الالتحاق بالمعسكر الخارجي الحالي في أوروبا.

تفاوت

استغرب متابعون لدوري الدرجة الأولى التفاوت الكبير في مواعيد انطلاق استعدادات الفرق للموسم الجديد، إذ دشنت بعض الفرق التدريبات مطلع يوليو الجاري، بينما لاتزال فرق أخرى لم تبدأ التحضيرات.