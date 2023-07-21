أشرف

توصل أحد أندية دوري المحترفين إلى اتفاق مع النجم المغربي أشرف بن شرقي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما أعلن نادي الجزيرة الاستغناء عن خدماته، إذ وافق المدرب على أن يكمل بن شرقي قائمة اللاعبين الأجانب، ومن المقرر أن يلتحق بتجمع الفريق استعداداً للموسم المقبل.

مهلة

بلّغت إدارة نادٍ محترف اللاعب المقيم رغبتها في ضمه إلى صفوف الفريق الأول، وطلبت منه مهلة ريثما يتم التأكد من بعض الأمور التنظيمية، والتفاهم مع مدرب الفريق، وشرح وجهة نظرها لإقناعه بإمكاناته.

شرط

توصلت إدارة نادٍ في دوري الدرجة الأولى إلى اتفاق مع المدرب العربي بخصوص الشرط الجزائي في حال إقالته أو الاستقالة، بحيث يكون متوسط التبعات المالية، إذ ظل الخلاف على هذا البند في العقد قائماً لمدة ثلاثة أشهر، قبل حسمه أخيراً بالحل الوسط.