وعد

تعهد لاعب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين بمضاعفة جهوده مع الفريق، بعدما أبلغته إدارة النادي بعدم الاستغناء عنه، على الرغم من مطالبة بعض جماهير النادي برحيله بداعي تراجع مستواه.

هداف

اعتبر مدربون تعاقد دبا الفجيرة مع أفضل مهاجمي دوري بلو السعودي الصربي نيكولا ستويليكوفيتش، قادماً من نادي الرياض بأنها الصفقة الأبرز لأندية دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، مشيدين بمستوى اللاعب الهداف.

لجنة

يتوقع أن تشهد لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية تغييرات كبيرة وتعيين رئيس جديد للجنة، إثر التطورات الأخيرة التي يشهدها الاتحاد المعني، وذلك بوجود إدارة جديدة.